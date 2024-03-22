Собянин одобрил еще три проекта по программе создания рабочих мест

В районе Лефортово появится административно-деловой комплекс

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, по программе создания мест приложения труда были одобрены планы строительства трех новых объектов.

"В районе Лефортово на улице Золоторожский Вал появится административно-деловой комплекс. В Хорошевском районе на Ходынском бульваре построят многофункциональный общественный комплекс. В Кунцеве в Рублево-Архангельском микрорайоне возведут общеобразовательную школу", - уточнил глава города.

По словам мэра, благодаря этим объектам будет создано свыше 15 тысяч рабочих мест.

Застройщики в рамках соглашений с инвесторами получают льготы на возведение жилья, а город - сбалансированную и комплексную застройку районов, напомнил Собянин.

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