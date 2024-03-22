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Полки "Ярсов" выходят на полевые позиции

15:24
  • пятница
  • 22 марта 2024

В РВСН начались комплексные проверки

Подвижные грунтовые комплексы "Ярс" выходят на полевые позиции. В РВСН начались контрольные комплексные проверки под руководством командующих ракетными объединениями.

Минобороны сообщило о пуске "Ярса"
Колонна "Ярсов" прибыла в Подмосковье

Как сообщили в Минобороны России, командно-штабные учения пройдут под руководством командующих ракетными объединениями в Йошкар-Олинском, Тагильском и Барнаульском ракетных соединениях. Ракетные полки во время маневров будут выведены на полевые позиции.

Будут выполнены задачи по инженерному обеспечению комплексов. Также будут отработаны действия по радиационной, химической и биологической защите при совершении маневренных действий ракетными полками, передает РИА Новости.

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