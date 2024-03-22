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Минтранс поддержал перевозки топлива по железной дороге

15:56
  • пятница
  • 22 марта 2024

Нефть и нефтепродукты будут в приоритете при перевозке

Нефть и нефтепродукты должны стать приоритетным грузом при перевозке по железной дороге. Такое решение готов поддержать Минтранс. Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение может быть принято в ближайшее время. 

Создан проект правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Согласно документу, приоритет имеют грузы, которые вносят наибольший вклад в экономику страны. А также те, которые обеспечивают максимальную занятость населения. 

Необходимость поставлять нефтепродукты в центральную Россию появилась после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов вынуждены были ограничить свою деятельность из-за атаки беспилотников. 

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