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Харьков полностью обесточен после ударов ВС России

15:34
  • пятница
  • 22 марта 2024

Удары наносились по объектам критической инфраструктуры

Харьков в пятницу, 22 марта, остался полностью без электроснабжения. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.
ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре

Как отметил градоначальник, к критической инфраструктуре подключили альтернативные источники питания, благодаря которым в домах харьковчан понемногу начинает появляться вода.

Однако практически отсутствует централизованное водоснабжение и отопление, не работают светофоры, не ходит электрический транспорт, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что за неделю высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе "Кинжалами", ракетными комплексами и БПЛА было нанесено 40 ударов возмездия по украинской территории.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью принадлежит Вооруженным силам России. Продвижение идет каждый день, а если противнику нравится "мясорубка", то российским Вооруженным силам это даже выгодно.

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