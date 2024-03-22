Харьков полностью обесточен после ударов ВС России

Удары наносились по объектам критической инфраструктуры
Харьков в пятницу, 22 марта, остался полностью без электроснабжения. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.
Как отметил градоначальник, к критической инфраструктуре подключили альтернативные источники питания, благодаря которым в домах харьковчан понемногу начинает появляться вода.
Однако практически отсутствует централизованное водоснабжение и отопление, не работают светофоры, не ходит электрический транспорт, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что за неделю высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе "Кинжалами", ракетными комплексами и БПЛА было нанесено 40 ударов возмездия по украинской территории.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что инициатива в зоне проведения специальной военной операции полностью принадлежит Вооруженным силам России. Продвижение идет каждый день, а если противнику нравится "мясорубка", то российским Вооруженным силам это даже выгодно.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"