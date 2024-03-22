Киев дерзко ответил на просьбу США не бить по НПЗ в России

ВСУ продолжат атаки

ВСУ продолжает атаки на нефтеперерабатывающие заводы России. В Киеве понимают, чем продиктован призыв американских партнеров прекратить удары – однако не откажутся от своих планов, заявила украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вице-премьер заявила, что Киев рассматривает российские НПЗ в качестве законной цели. Кроме того, по словам Стефанишиной, ВСУ воюют по стандартам НАТО. Она рассказала, что ей еще в 2022 году объяснили в альянсе – чтобы закрыть небо, надо уничтожить инфраструктуру на территории России, которая дает возможность бомбить украинские города, приводит ее слова "Украинская правда".

Вице-премьер Украины прокомментировала статью в Financial Times. Издание сообщило, что США призвали Украину прекратить атаки по российским энергообъектам. Объясняется это тем, что Вашингтон опасается роста мировых цен на нефть и ответных мер России.

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