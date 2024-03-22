Движение уже было признано экстремистских и запрещено в России

Росфинмониторинг внес признанное экстремистским и запрещенное в России движение ЛГБТ в свой перечень. В него попадают лица и организации, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору.

В соответствии с требованиями российского законодательства в отношении таких лиц и организаций банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Реестр Росфинмониторинга опубликован на официальном сайте ведомства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что традиционные ценности для России – это буквально вопрос жизни и смерти. Деторождение в нашей стране должно стать модным, многодетность необходимо пропагандировать.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что наша страна была и остается оплотом традиционных ценностей, причем этот выбор разделяет большинство людей в мире, включая миллионы жителей западных стран. Президент заявил, что "мы выбираем жизнь".

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