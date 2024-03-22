Глава Центробанка порекомендовала держать сбережения в рублях

Набиуллина считает, что это наиболее выгодное вложение

Сбережения выгоднее хранить в рублях, нежели в валюте. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что сейчас финансовые организации предлагают максимально выгодные ставки по вкладам. Слова главы финрегулятора приводит РИА Новости.

По мнению Набиуллиной, решение об обмене заблокированными активами повлияет на валютный курс. Какая-то часть средств выйдет на рынок. Но предложения финансовых организаций по вкладам должны привлечь внимание граждан к хранению средств в национальной валюте.

Глава ЦБ подчеркнула, что если решение о замороженных активах будет принято, то россияне наконец получат возможность забрать средства с заблокированных счетов.

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