Представители Вашингтона и его союзников вполне ожидаемо обрушились с критикой на Москву и Пекин

Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН проект ближневосточной резолюции США, которая не содержит прямого требования к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Кроме того, в американском документе содержалось явное осуждение ХАМАС без указания на вину Израиля в гибели мирных граждан в анклаве. Против документа также выступил Алжир. 11 стран выказались "за".

После голосования представители Вашингтона и его союзников вполне ожидаемо обрушились с критикой на Москву и Пекин. Однако, как подчеркнул постпред нашей страны Василий Небензя, сами США раз за разом хладнокровно применяют право вето в отношении резолюций, которые могли бы привести к улучшению ситуации в секторе Газа.

В итоге Совет безопасности ООН полгода не может принять документ. За это время в анклаве погибли более 32 тысяч мирных палестинцев.

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