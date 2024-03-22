ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН проект ближневосточной резолюции США

18:10
  • пятница
  • 22 марта 2024

Представители Вашингтона и его союзников вполне ожидаемо обрушились с критикой на Москву и Пекин

Россия и Китай заблокировали в Совбезе ООН проект ближневосточной резолюции США, которая не содержит прямого требования к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Кроме того, в американском документе содержалось явное осуждение ХАМАС без указания на вину Израиля в гибели мирных граждан в анклаве. Против документа также выступил Алжир. 11 стран выказались "за".

После голосования представители Вашингтона и его союзников вполне ожидаемо обрушились с критикой на Москву и Пекин. Однако, как подчеркнул постпред нашей страны Василий Небензя, сами США раз за разом хладнокровно применяют право вето в отношении резолюций, которые могли бы привести к улучшению ситуации в секторе Газа.

В итоге Совет безопасности ООН полгода не может принять документ. За это время в анклаве погибли более 32 тысяч мирных палестинцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Совет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.