Франция требует внести пшеницу в механизм по защите от импорта

Пока согласована только кукуруза, курятина, яйца и сахар

Пшеница должна быть включена в ограничительный механизм ЕС, позволяющий перекрыть импорт из Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выступил на пресс-конференции по окончании саммита ЕС, сообщает РИА Новости

При этом уже достигнуто соглашение о продлении беспошлинного украинского импорта до середины 2025 года. В нем уже есть некоторые ограничения. В случае необходимости будут экстренно прекращены поставки кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара.

Ограничение на импорт будет вводиться в случае, если объемы поставок превысят показатели 2022-2023 года.

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