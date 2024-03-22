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Франция требует внести пшеницу в механизм по защите от импорта

18:02
  • пятница
  • 22 марта 2024

Пока согласована только кукуруза, курятина, яйца и сахар

Пшеница должна быть включена в ограничительный механизм ЕС, позволяющий перекрыть импорт из Украины. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выступил на пресс-конференции по окончании саммита ЕС, сообщает РИА Новости

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При этом уже достигнуто соглашение о продлении беспошлинного украинского импорта до середины 2025 года. В нем уже есть некоторые ограничения. В случае необходимости будут экстренно прекращены поставки кукурузы, мяса птицы, яиц, сахара. 

Ограничение на импорт будет вводиться в случае, если объемы поставок превысят показатели 2022-2023 года. 

 

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