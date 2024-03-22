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Небензя: цель СВО по демилитаризации Украины достигнута

19:00
  • пятница
  • 22 марта 2024

По мнению дипломата, ВСУ давно уже не воюют своим оружием

Одна из целей специальной военной операции на Украине выполнена. Такое мнение высказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.
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Дипломат отметил, что ВСУ давно уже не воюют своим оружием. 

На заседании Совбеза ООН Небензя указал на то, что украинские военные выживают за счет поставок от НАТО. Россия давно уже говорит о том, что если бы не поставки западного оружия, то СВО была бы давно завершена. 

В Европе напрягают последние силы, чтобы обеспечить ВСУ вооружением. Кроме того, сейчас идет активная риторика об отправке военного контингента на Украину.

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