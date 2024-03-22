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Россия ввела санкции против канадских чиновников

19:54
  • пятница
  • 22 марта 2024

Под ограничения попали представители власти, которые оправдывали нацизм

56 человек получили запрет на въезд в Россию. Речь идет о гражданах Канады. Об этом сообщает МИД.
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Под ограничения попали представители провластных структур, которые занимались героизацией нацизма. 

В частности, речь идет о тех, кто причастен к чествованию в канадском парламенте нациста Гунько. А также об общественных деятелях, которые восхваляют дивизию СС "Галичина" и УПА. 

Под санкциями также бизнесмены. Это владельцы и представители компаний ВПК, которые причастны к поставкам оружия на Украину.

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