Соскин: Зеленский в шоке от ударов по энергоструктуре

Последняя атака была мощнейшей за все время СВО

Зеленский и его команда в шоке от мощнейшего удара по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом заявил советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Своим мнением он поделился на собственном YouTube канале.

Эксперт подчеркнул, что стоит ждать новых ударов. А тем временем президент подавлен и растерян. Как и его команда. Соскин указывает на то, что на Зеленского оказывают давление и "хозяева" из США. Они едут в Киев, чтобы заставить власти Украины пойти на уступки.

Минобороны России заявило о нанесении массированных ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Под удар попали несколько ТЭС и ДнепроГЭС.

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