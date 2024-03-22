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Стрельба и пожар в "Крокус сити холле": все последние новости

20:51
  • пятница
  • 22 марта 2024

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место ЧП

Корреспондент РИА Новости сообщил подробности о стрельбе в "Крокус сити холле".

Указано, что в партер перед концертом группы "Пикник" ворвались люди в камуфляже (как минимум трое). Они открыли стрельбу из автоматического оружия.

Сообщается, что есть раненые. Также, согласно данным информагентства, стрелявшие бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар.

"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", - дополняет корреспондент.

На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Пожарные пока не могут приступить к тушению возгорания - они ожидают прибытие спецназа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выехал на место происшествия. Создан оперативный штаб. 

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Стрельба и пожар в "Крокус сити холле"
Стрельба и пожар в "Крокус сити холле"
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