Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили рак

Принцесса Уэлльская проходит курс химиотерапии

Кейт Миддлтон заявила, что у нее обнаружили рак. Сейчас она проходит курс химиотерапии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в соцсети Х.

Принцесса написала, что заболевание обнаружили сразу после проведенной операции. Анализы показали наличие раковых клеток.

Кейт написала, что врач рекомендовал химиотерапию. И сейчас она "на ранней стадии этого лечения". Принцесса добавила, что чувствует себя крепче с каждым днем. Она попросила дать ее семье право на частную жизнь.

О плановой операции на брюшной полости, которую провели Кейт, сообщил Кенсингтонский дворец 17 января. Причины оперативного вмешательства не указываются.

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