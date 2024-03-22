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Кейт Миддлтон сообщила, что у нее обнаружили рак

21:32
  • пятница
  • 22 марта 2024

Принцесса Уэлльская проходит курс химиотерапии

Кейт Миддлтон заявила, что у нее обнаружили рак. Сейчас она проходит курс химиотерапии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в соцсети Х.

Принцесса написала, что заболевание обнаружили сразу после проведенной операции. Анализы показали наличие раковых клеток. 

Кейт написала, что врач рекомендовал химиотерапию. И сейчас она "на ранней стадии этого лечения". Принцесса добавила, что чувствует себя крепче с каждым днем. Она попросила дать ее семье право на частную жизнь. 

О плановой операции на брюшной полости, которую провели Кейт, сообщил Кенсингтонский дворец 17 января. Причины оперативного вмешательства не указываются. 

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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