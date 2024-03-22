Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокусе"

Там произошла стрельба, затем начался пожар

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в "Крокус сити холле", где произошла стрельба, а затем начался пожар.

"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", - написал глава города в телеграме.

Как пишет РБК, в Красногорск к "Крокусу" направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи.

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