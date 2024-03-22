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Стрельба, пожар, эвакуация: что происходит в "Крокус сити холле"

21:24
  • пятница
  • 22 марта 2024

Площадь пожара может составлять до 3 тысяч квадратных метров

В пятницу вечером в "Крокус сити холле" в Красногорске произошла стрельба, затем прозвучали взрывы, начался пожар, сообщают ТАСС и РИА Новости.

По неуточненным данным, огонь из автоматического оружия открыли пятеро человек в камуфляже. Их личности пока не установлены.

Официальных данных о погибших и пострадавших нет. По сообщениям очевидцев, их могут быть десятки.

Пожарные вывели 100 человек из подвала "Крокуса", сообщили в МЧС. Площадь пожара может составлять до 3 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

ФСБ официально подтвердила данные о стрельбе и пожаре в "Крокус сити холле". Силовые ведомства предпринимают необходимые меры.

На место ЧП выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Создан оперативный штаб.

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Стрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в "Крокус Сити Холле"
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