МИД России высказался о теракте в "Крокус сити холле"

22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошла стрельба

Все мировое сообщество должно осудить теракт в "Крокус сити холле". С таким заявлением выступили в пятницу в МИД России, передает РИА Новости.

Напомним, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошла стрельба, сообщалось о взрывах и пожаре. По некоторым данным, огонь из автоматического оружия открыли пять человек в камуфляже.

В Центре общественных связей ФСБ заявили, что в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие. Сейчас на месте инцидента находятся экстренные службы.

Как стало известно, в ООН скорбят в связи с терактом, пытаются получить больше информации.

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