В Москве в эти выходные отменили все массовые мероприятия

Решение принял Сергей Собянин
Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
"Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - сообщил он.
Ранее мэр Москвы выразил соболезнования близким погибших в "Крокус сити холле". Собянин распорядился оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.
К месту инцидента направили десятки бригад скорой медицинской помощи. На место теракта уже прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Создан оперативный штаб.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"