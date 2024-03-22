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В Москве в эти выходные отменили все массовые мероприятия

21:50
  • пятница
  • 22 марта 2024

Решение принял Сергей Собянин

Мэр столицы Сергей Собянин в пятницу принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

"Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - сообщил он.

Ранее мэр Москвы выразил соболезнования близким погибших в "Крокус сити холле". Собянин распорядился оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим.

К месту инцидента направили десятки бригад скорой медицинской помощи. На место теракта уже прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Создан оперативный штаб.

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