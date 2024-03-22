Генпрокуратура: В "Крокус" ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу

Официальный комментарий ведомства
Генеральная прокуратура России выпустила официальное заявление по поводу случившегося в пятницу вечером в "Крокус сити холле" в Красногорске, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Количество пострадавших уточняется.
Там добавили, что на месте происшествия работу специальных служб и правоохранительных органов координирует прокурор Московской области Сергей Забатурин.
В здании начался пожар, сотрудники МЧС ведут эвакуацию. На место ЧП прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Создан оперативный штаб.
Как пишут СМИ со ссылкой на очевидцев, погибших и пострадавших могут быть десятки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"