Белый дом выразил соболезнования в связи с терактом в Москве

Джон Кирби заявил, что хотел бы иметь больше информации о произошедшем

Ужасным происшествием назвали в США теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что хотел бы иметь больше информации о произошедшем.

"Эти кадры просто ужасны... Наши мысли, конечно же, с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он добавил, что не может рассказать журналистам о подробностях.

Чиновник напомнил, что посольство США в Москве предупреждало соотечественников о возможных терактах. И просило воздержаться от походов на концерты и прочие массовые мероприятия.

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