Белый дом выразил соболезнования в связи с терактом в Москве

Джон Кирби заявил, что хотел бы иметь больше информации о произошедшем
Ужасным происшествием назвали в США теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что хотел бы иметь больше информации о произошедшем.
"Эти кадры просто ужасны... Наши мысли, конечно же, с жертвами этого ужасного нападения со стрельбой", - подчеркнул представитель Белого дома.
Он добавил, что не может рассказать журналистам о подробностях.
Чиновник напомнил, что посольство США в Москве предупреждало соотечественников о возможных терактах. И просило воздержаться от походов на концерты и прочие массовые мероприятия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"