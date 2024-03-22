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Для тушения пожара в "Крокус сити холле" привлекли авиацию

22:06
  • пятница
  • 22 марта 2024

Росавиация сообщила об усилении мер безопасности

Для тушения пожара в "Крокус сити холле" задействована авиация, один из вертолетов ведет сброс воды на горящее здание. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости.

Между тем Росавиация сообщила об усилении мер безопасности в столичных аэропортах.

"В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров заранее прибывать в аэропорты "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 22 марта вечером в "Крокус сити холле" произошла стрельба, известно о взрывах и пожаре. По неподтвержденным данным, огонь из автоматического оружия открыли пять человек в камуфляже.

В здании начался пожар, сотрудники МЧС ведут эвакуацию. Количество пострадавших в настоящее время устанавливается.

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