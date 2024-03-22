Теракт в "Крокус сити холле": все подробности страшной трагедии

Возбуждено уголовное дело о теракте

На кадрах, снятых очевидцами, первые минуты теракта в "Крокус сити холле". Видно как два человека идут от входа и стреляют из автоматического оружия. За ними уже видны несколько лежащих на полу тел.

Всего, по предварительным данным, в здание торгового центра проникли от трех до пяти неизвестных с оружием. С ходу они открыли стрельбу. Сначала по тем людям, кто был у входа, включая охранников. Люди фактически загнаны в угол. Им некуда бежать. И террористы расстреливают их в упор.

Точных данных о пострадавших и погибших пока нет. Однако судя по тем видео, что публикуют СМИ, речь может иди о десятках убитых и раненых. Большая часть людей в момент теракта находилась в концертном зале, где должно было состоятся выступление группы "Пикник". После того, как люди услышали стрельбу, они начали эвакуироваться, в том числе через сцену. Однако сделать это удалось далеко не всем.

Стрельба слышна уже в зале. Видно, как люди в камуфляже ведут огонь из автоматического оружия по тем, кто пытается убежать или же прячется за креслами. Затем террористы подожгли кресла. Также есть сообщения, что в здании произошел взрыв.

К девяти вечера, по сообщениям очевидцев, уже треть "Крокус сити холла" охвачена огнем. Кровля здания почти полностью объята пламенем. Поднимается столб черного дыма, который виден за несколько километров. Есть частичное обрушение крыши. При этом внутри по-прежнему остаются люди. Их пытаются эвакуировать.

На место уже прибыли все оперативные службы. Эвакуация в эти минуты продолжается. На месте также находится отряды ОМОН, СОБР и сотрудники ФСБ. Как заявили в ведомстве, специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи с происходящим в "Крокусе".

Следственный комитет завел дело о теракте.

ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек, еще более 100 получили ранения.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"