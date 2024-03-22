Белый дом: Киев не причастен к теракту в Москве

Нет указаний, что Украина или украинцы причастны к стрельбе, сообщил Джон Кирби

Нет указаний, что Украина или украинцы причастны к стрельбе в "Крокус сити холле". Об этом заявил представитель Белого дома США Джон Кирби.

При этом он оговорился, что ЧП только произошло и нет никакой детальной информации.

Ранее Кирби выразил соболезнования всем пострадавшим и родственникам погибших. Он отметил, что США хотели бы иметь больше сведений о ЧП.

Также представитель администрации США отметил, что ранее посольство предупреждало сограждан о возможных терактах. Поэтому просило избегать концертов и массовых мероприятий.

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