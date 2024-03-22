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ФСБ сообщила о 40 погибших в результате теракта в "Крокус сити холле"

22:22
  • пятница
  • 22 марта 2024

Это предварительные данные

В результате теракта в "Крокус сити холле", по предварительным данным, погибли 40 человек, еще более 100 получили ранения. Об этом в пятницу сообщили в ЦОС ФСБ России.

В настоящее время предпринимаются все возможные меры для оказания помощи пострадавшим в результате теракта. Спецслужбы продолжают проводить оперативно-розыскные мероприятия, передает РИА Новости.

Теракт в "Крокус сити холле" произошел вечером 22 марта. Сообщалось о взрывах и пожаре. Для ликвидации возгорания привлекли авиацию. Сотрудники МЧС ведут эвакуацию из здания.

Мэр столицы Сергей Собянин принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех массовых мероприятий.

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