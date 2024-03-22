В Петербурге эвакуируют людей из ТЦ "Галерея"

Здание торгового центра расположено рядом с Московским вокзалом

В Санкт-Петербурге эвакуируют посетителей из крупных торговых центров. Так в соцсетях появилось видео эвакуации из ТЦ "Галерея". Здание расположено рядом с Московским вокзалом.

В Севкабельпорту прервали концерт и начали выводить зрителей. Также эвакуировали посетителей из ресторанов в центре Северной столицы.

Официальных заявлений нет. По всей видимости эвакуации связаны с терактом в Москве.

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