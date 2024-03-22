Путину доложили о теракте в "Крокусе"

Президент получает оперативную информацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в "Крокус сити золле" было доложено о начале стрельбы.

Президент получает оперативную информацию, добавил кремлевский спикер, которого цитирует ТАСС.

Теракт в "Крокус сити холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли в здании стрельбу из автоматического оружия. Поступала информация о взрывах. Затем начался пожар.

Как сообщили в ФСБ, по предварительным данным, погибли 40 человек, еще более 100 получили ранения.

СК возбудил дело о теракте.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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