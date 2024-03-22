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Медведев отреагировал на теракт в "Крокус сити холле"

22:57
  • пятница
  • 22 марта 2024

Он заявил, что террористы понимают только ответный террор

"Террористы понимают только ответный террор", - так прокомментировал случившееся в "Крокус сити холле" замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Он считает, что преследовать надо не только самих террористов, но и их семьи. Об этом он написал в своем телеграм-канале. 

По мнению Медведева, ответить за террор должны все, причастные к нему. Включая первых лиц государства, откуда пришли террористы.

"Смерть за смерть", - подчеркнул политик. 

Напомним, по предварительным данным в результате стрельбы и пожара в "Крокус сити холле" погибли 40 человек. И более 100 пострадали. 

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