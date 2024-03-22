МЧС: Площадь пожара в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч "квадратов"

Верхние этажи почти выгорели

Площадь пожара в "Крокус сити холле" составляет почти 13 тысяч квадратных метров, локализовать его пока не удается. Об этом в пятницу сообщили в МЧС России.

По данным РИА Новости, верхние этажи здания практически целиком выгорели, огонь опустился на нижние ярусы. Между тем Роспотребнадзор рекомендовал жителям окрестных районов не открывать окна и не выходить на улицу из-за пожара.

Теракт в "Крокус сити холле" произошел вечером в пятницу, 22 марта. По предварительным данным, погибли 40 человек, еще более 100 получили ранения. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

МЧС открыло телефон горячей линии в целях информационной поддержки и психологической помощи в связи с событиями в Московской области: 8-800-775-17-17

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