Росгвардия работает на месте теракта в "Крокус сити холле"

Ведется поиск преступников
Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле". Об этом "Интерфаксу" сообщили в ведомстве.
"Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пятницу вечером неизвестные преступники открыли в здании "Крокус сити холла" стрельбу из автоматического оружия. По предварительным данным, жертвами теракта стали 40 человек, еще более 100 пострадали. Президент России Владимир Путин в настоящее время получает всю оперативную информацию.
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Мэр распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В столице в эти выходные отменили все массовые мероприятия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"