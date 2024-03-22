Росгвардия работает на месте теракта в "Крокус сити холле"

Ведется поиск преступников

Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в "Крокус сити холле". Об этом "Интерфаксу" сообщили в ведомстве.

"Ведется поиск преступников и эвакуация граждан из здания", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пятницу вечером неизвестные преступники открыли в здании "Крокус сити холла" стрельбу из автоматического оружия. По предварительным данным, жертвами теракта стали 40 человек, еще более 100 пострадали. Президент России Владимир Путин в настоящее время получает всю оперативную информацию.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших. Мэр распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В столице в эти выходные отменили все массовые мероприятия.

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