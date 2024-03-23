Теракт в "Крокус сити холле" унёс жизни более 60 человек

Об этом сообщили в Следственном комитете

В результате теракта в "Крокус сити холле" погибли более 60 человек, но это число может увеличиться, сообщили в Следственном комитете. Ранения получили 115 человек, в том числе пятеро детей. О ходе расследования теракта Владимиру Путину доложили главы ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии, а также руководители МЧС, Минздрава и губернатор Московской области. Пожар, который охватил почти 13 тысяч квадратных метров здания, к утру 23 марта локализован.

"Крокус сити холл" - крупнейший концертный зал в России. В пятничный вечер люди собираются на выступление известной рок-группы. Все билеты раскуплены. В этот момент к главному входу подъезжает белая иномарка. Из неё выходят вооружённые люди и открывают беспорядочный огонь. Сначала на улице, а затем в фойе концертного зала.

По предварительным данным террористов было пятеро. В руках автоматы. У каждого военные разгрузки и рюкзаки. В холле они стреляют по беззащитным людям. В этот момент большинство зрителей уже находятся в зале и слышат автоматные очереди. Люди пытаются покинуть зрительный зал. Из партера многие бегут за кулисы. Однако очень быстро террористы заходят в боковые двери.

Террористы подожгли кресла в зрительном зале, огонь начал быстро распространятся. В этот момент зрители, которые успели покинуть балкон и партер, искали пути для выхода на улицу. Свет в некоторых помещениях отключился, к этому добавился дым. Часть зрителей нашли выход на крышу, оттуда их эвакуировали пожарные. Около ста человек смогли спрятаться в подвале.

Немедленно на место теракта были отправлены спецподразделения МВД и Росгвардии. Следственный комитет опубликовал видео с оружием террористов - автоматами с камуфляжной расцветкой. Вместительные разгрузки. Множество магазинов и патронов. Нападавшие имели большое количество боеприпасов и очевидно всё тщательно спланировали.

В СК заявили о возбуждении уголовного дела по статье 205 Уголовного кодекса "Террористический акт". На место приехали глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин и официальный представитель СКР Светлана Петренко. В соцсетях разошлось фото - якобы некоторым участникам теракта удалось скрыться на белом автомобиле. В Москве и Московской области был объявлен план "Перехват".

На сайте МЧС обновляются списки пострадавших. Их доставили в 12 больниц Москвы и Московской области. Открыта Горячая линия, по которой родственники могут получить всю необходимую информацию.

Сложнейшую задачу пришлось решать сотрудникам МЧС. Одновременно они эвакуировали пострадавших и тушили сильнейший пожар. По словам очевидцев, террористы разлили горючее, принесённое с собой в рюкзаках. Кроме того, были слышны звуки, похожие на взрывы гранат. Огонь быстро распространился. Вся крыша и верхние этажи "Крокуса" горели. К тушению привлекли более 300 человек и 130 единиц техники, в том числе несколько вертолётов.

К утру основной огонь удалось ликвидировать, но пожарные продолжили пролив конструкций и борьбу с локальными очагами. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время держалась высокая температура и где был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, сейчас там продолжается разбор завалов. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв работал в развернутом здесь оперативном штабе.

Стало известно, что в здании "Крокус сити холла" кроме концерта проходил Чемпионат России по бальным танцам. Среди участников было много детей. К ним террористы дойти не смогли, всех смогли эвакуировать экстренные службы.

На территории вокруг горящего здания работали кинологи. Проверялась информация, что террористы могли оставить заминированный автомобиль или заложить взрывчатку. Эта информация не подтвердилась. Однако, в Москве введены повышенные меры безопасности. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене массовых мероприятий. Электронные экраны на улицах столицы сейчас показывают зажжённые свечи в память о погибших невинных людях.

Пётр Вершинин, «ТВ Центр»

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