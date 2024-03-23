В мире звучат слова поддержки в адрес России после трагедии в "Крокусе"

Люди несут цветы к посольствам России

Трагедия в "Крокус сите холле" стала общей для всей страны. Люди в разных городах пишут слова поддержки, несут цветы, зажигают свечи. Народный мемориал в память трагических событий появился в Симферополе. "Москва, скорбим" - выложили из сотен свечей.

Слова поддержки звучат по всему миру. В знак скорби у российского посольства в Белоруссии зажигают лампады. Цветы у зданий наших дипмиссий в разных странах.

Соболезнования в связи с терактом выразили руководители десятков стран, в том числе Турции, Италии, Венгрии, Израиля, Франции, а также МИД Германии, посольство США. Слова поддержки россиянам высказал также генеральный секретарь ООН, сообщает "ТВ Центр".

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