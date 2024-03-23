В России отменяют массовые и развлекательные мероприятия

Усиливается контроль на транспорте

На объектах транспорта действует максимальный уровень безопасности такое заявление распространил Минтранс. Кроме того, в Минкультуры сообщили, что в ближайшие дни будут отменены все массовые и развлекательные мероприятия

Руководители ведущих столичных театров приняли решение снять все спектакли на этих выходных. Кроме того, в связи с трагедией приостановят свою работу кинотеатры и музеи.

Поддержали это решение российские регионы. Запланированные развлекательные события отменены на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе и в Черноземье.

Минобрнауки рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия в дистанционный формат, сообщает "ТВ Центр".

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