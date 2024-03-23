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Названы имена новых героев спецоперации

09:55
  • суббота
  • 23 марта 2024

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о мужестве и профессионализме наших бойцов в зоне спецоперации. Младший сержант Максим Колпашников на наблюдательном посту выявил группу противника. Украинские боевики пошли в атаку, однако Максим оперативно передал точные координаты вражеской позиции, наша артиллерия ответила по ней сокрушительным ударом.

Старший лейтенант Алексей Тарасов под огнём неонацистов восстановил повреждённый комплекс связи в расположении нашего командно-наблюдательного пункта. Благодаря самоотверженности лейтенанта, части российских войск получили устойчивое соединение и управление в боевых условиях, сообщает "ТВ Центр".

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