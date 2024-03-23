Дроны атаковали два НПЗ в Самарской области

Никто не пострадал

В Самаре произошёл пожар на НПЗ. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы города. Местные жители в соцсетях утверждают, что слышали взрывы в районе Куйбышевского НПЗ.

В свою очередь, глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что два нефтеперерабатывающих завода атаковали беспилотники. На одном из предприятий загорелась колонна первичной переработки нефти, пострадавших нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"