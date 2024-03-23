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Трое детей стали жертвами теракта в "Крокус сити холле"

10:06
  • суббота
  • 23 марта 2024

Всего погибли более 60 человек

Трое детей скончались после теракта в "Крокус сити холле", это следует из опубликованного списка пострадавших на сайте Минздрава Подмосковья. Всего в больницах находится 121 пострадавший, в их числе дети, сообщает АГН "Москва".

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В свою очередь, МЧС России опубликовало список госпитализированных после теракта, в нём 107 фамилий.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии.

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