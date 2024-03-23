Более 100 пострадавших доставлены в больницы после теракта в "Крокус сити холле"

60 человек находятся в тяжёлом состоянии

В больницах Москвы и области врачи борются за жизни людей, которые получили ранения в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Операции продолжались всю ночь. В медучреждениях на лечении находятся 107 человек, сообщили в российском Минздраве. Родственникам оказывают психологическую помощь.

В Институте скорой помощи имени Склифосовского основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта завершена, их состояние стабилизируют, а также продолжают работу с теми, чьё состояние оценивается как наиболее тяжёлое.

Почти все операции, в которых нуждались госпитализированные в результате теракта, проведены, тяжёлые пациенты переведены в реанимацию. В приёмном отделении ждут информации родственники.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что 60 взрослых пациентов и один ребёнок, пострадавшие в "Крокусе", находятся в тяжёлом состоянии. В Институт скорой помощи имени Склифосовского пациентов доставляли, в том числе вертолётами санавиации.

Пострадавших приняли самые разные московские больницы, федеральные центры и подмосковные стационары. МЧС опубликовало список из 107 госпитализированных.

Анастасия Мартынова, «ТВ Центр»

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