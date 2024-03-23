ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве работают Горячие линии для родственников пострадавших в "Крокусе"

13:27
  • суббота
  • 23 марта 2024

Работают психологи и врачи

В связи с терактом в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве работают телефоны Горячих линий различных министерств и ведомств, куда можно обратиться за помощью.

Для родственников пострадавших Горячую линию открыл Департамент здравоохранения Москвы. По телефону 8-499-251-45-03 можно уточнить информацию о месте нахождения и состоянии госпитализированных в одну из больниц города.

В целях получения информационной поддержки и психологической помощи граждане могут позвонить по номеру горячей линии МЧС 8-800-775-17-17.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.