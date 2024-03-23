В Москве работают Горячие линии для родственников пострадавших в "Крокусе"

Работают психологи и врачи

В связи с терактом в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве работают телефоны Горячих линий различных министерств и ведомств, куда можно обратиться за помощью.

Для родственников пострадавших Горячую линию открыл Департамент здравоохранения Москвы. По телефону 8-499-251-45-03 можно уточнить информацию о месте нахождения и состоянии госпитализированных в одну из больниц города.

В целях получения информационной поддержки и психологической помощи граждане могут позвонить по номеру горячей линии МЧС 8-800-775-17-17.

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