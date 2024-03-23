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Теракт в "Крокус сити холле": репортаж с места трагедии

12:43
  • суббота
  • 23 марта 2024

Погибли 93 человека

Концертный зал "Крокус сити холла" сейчас оцеплен. Большая часть здания выгорела. Идут клубы черного дыма, специалисты с высотных лестниц завершают этап проливки зон, где остались отдельные очаги возгорания.
Более 100 пострадавших доставлены в больницы после теракта в "Крокус сити холле"

Ближе к утру спасателям удалось зайти в зрительный зал, где был основной очаг возгорания. Туда долго не могли пробраться из-за высоких температур и сильного задымления.

Проход в зрительный зал почти полностью перекрыли упавшие металлоконструкции. Известно, что конструкция здания не выдержала, крыша над зрительным залом рухнула. Он практически полностью уничтожен, как и верхние этажи здания. Идёт разбор завалов.

Внутрь здания сегодня зашёл спецназ Росгвардии, следовали и сотрудники МВД. Проводят генетические, дактилоскопические экспертизы, изучают записи с камер видеонаблюдения. Пытаются выяснить личности террористов. Преступники бросили оружие, бронежилеты, камуфляж, сейчас специалисты изымают вещдоки, чтобы провести экспертизу. На месте ЧП создан оперативный штаб, где губернатору Московской области докладывают всю последнюю информацию.

Елена Макарова, «ТВ Центр»

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