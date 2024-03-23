Задержаны террористы, участвовавшие в нападении на "Крокус сити холл"

Об этом президенту доложил глава ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к нападению на "Крокус сити холл". В их числе – четыре террориста, принимавшие непосредственное участие в теракте.

Также Бортников доложил президенту о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт в "Крокус сити холле", сообщает ТАСС.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли более 60 человек. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии.

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