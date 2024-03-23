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Мир осудил атаку террористов на "Крокус сити холл"

14:05
  • суббота
  • 23 марта 2024

Известно о 115 погибших

В России и за её пределами скорбят по жертвам и пострадавшим в результате чудовищного теракта. Траурные баннеры и стихийные мемориалы появились сегодня в регионах страны. Жители Минска, Парижа, Стокгольма и других мировых столиц оставляют цветы и свечи у российских посольств. Бесчеловечную атаку осудили Белоруссия, Сербия, Венгрия и другие европейские государства, а также арабский мир и ООН.
Опубликовано видео первого допроса террориста из "Крокуса"

С самого утра люди по всей стране несут цветы и мягкие игрушки, зажигают лампады и свечи. Стихийные мемориалы возникли во многих городах – от Владивостока до Симферополя. Цветы и свечи к российским посольствам несут жители Стокгольма, Парижа, Кишинёва, Риги и Таллина, Узбекистана и Белоруссии. Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с трагедией. Слова поддержки в социальных сетях простых людей и представителей российской власти.

Соболезнования жертвам трагедии и семьям погибших в официальных аккаунтах выразили представительства Франции, Германии, Испании, Сербии, Венгрии. Кадры горящего "Крокуса" - на обложках мировых газет. Совет безопасности ООН выпустил заявление, в котором решительно осудил теракт в Подмосковье.

Также Совбез ООН призвал все государства активно сотрудничать с Россией в поиске виновных в теракте и совместно бороться с угрозами международному миру и безопасности.

Полина Кастрицкая, «ТВ Центр»

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