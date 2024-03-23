Собянин: Москва поможет пострадавшим в теракте

Выплаты составят от 300 тысяч до трёх миллионов рублей

Москва и Подмосковье окажут поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус сити холле". Это пообещал Сергей Собянин.

На своей странице "ВКонтакте" мэр написал, что денежные компенсации пострадавшим составят от 500 тысяч рублей до трёх миллионов. Также вместе с Московской областью столица организует похороны погибших. Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 93 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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