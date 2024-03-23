93 человека погибли в результате теракта в "Крокус сити холле"

Пострадавших более ста

Количество погибших при теракте в "Крокус сити холле" возросло до 93, сообщает Следственный комитет России. В ведомстве отметили, что число погибших ещё возрастёт.

Следователи выяснили, что нападавшие использовали автоматическое оружие, оно обнаружено и изъято следователями. Также установлено, что террористы специально подожгли с помощью легковоспламеняющейся жидкости различные помещения концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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