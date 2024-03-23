СК сообщил детали задержания террористов, напавших на "Крокус сити холл"

Их задержали у границы с Украиной

Подозреваемые в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" задержаны спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к нападению на "Крокус сити холл". Также глава ведомства доложил президенту о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 93 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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