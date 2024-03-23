ФСБ: Устроившие теракт в "Крокус сити холле" имели связи на Украине

Террористов задержали в Брянской области

Террористы, устроившие теракт в "Крокус сити холле" намеревались пересечь российско-украинскую границу, они имели соответствующие контакты на украинской стороне. Об этом сообщили в ФСБ России.

Преступники заранее готовились к теракту: оружие для его совершения было спрятано в тайнике, добавили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет сообщал, что подозреваемые в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" задержаны спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Также известно, что глава ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, причастных к нападению на концертный зал.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 93 человека. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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