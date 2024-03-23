Число погибших в "Крокусе" выросло до 115

Более ста человек ранены

115 человек погибли во время нападения террористов на концертный зал "Крокус сити холл" в Подмосковье. Об этом сообщил Следственный комитет России. Ранее была информация о 93 погибших.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

СКР и ФСБ сообщили, что террористов задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Сейчас их этапируют в Москву.

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