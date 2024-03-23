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Опубликовано видео первого допроса террориста из "Крокуса"

13:47
  • суббота
  • 23 марта 2024

Он утверждает, что ему заплатили 500 тысяч рублей

Один из задержанных по подозрению в совершении теракта в "Крокус сити холле" признался, что кураторы дали ему задание убивать всех людей в концертном зале и предложили за это 500 тысяч рублей.

Число погибших в "Крокусе" выросло до 115
ФСБ: Устроившие теракт в "Крокус сити холле" имели связи на Украине

Также задержанный рассказал, что задание получил от неизвестных кураторов, которые связались с ним через мессенджер. Оружие, по его словам, было также передано анонимно, посредством тайника.

Видео первого допроса после задержания террориста опубликовала у себя в Telegram-канале главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ранее Следственный комитет и ФСБ России сообщили, что террористов, подозреваемых в нападении на "Крокус сити холл", задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Сейчас их этапируют в Москву.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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