СК отчитался об осмотре разрушенного пожаром "Крокус сити холла"

Концертный зал выгорел практически полностью

На месте трагедии в "Крокус сити холле" спасатели продолжают разбор завалов, ведется поиск людей. Работы будут идти круглосуточно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Глава региона вместе со сотрудниками МЧС осмотрел сгоревшее здание концертного зала. Сейчас альпинисты проверяют на прочность поврежденные конструкции - под угрозой обрушения находится то, что осталось от потолка.

Задействованы более семисот специалистов и свыше двухсот единиц техники. Свою работу на месте теракта проводят и эксперты Следственного комитета, сообщает "ТВ Центр".

"Изучаются записи с камер видеонаблюдения, ведется работа с потерпевшими и проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по вещественным доказательствам, оставленным террористами на месте преступления. Это автоматическое оружие и боеприпасы. По предварительным данным причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Следователи также уже приступили к работе с подозреваемыми в совершении преступления", - сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

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