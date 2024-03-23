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СК отчитался об осмотре разрушенного пожаром "Крокус сити холла"

15:02
  • суббота
  • 23 марта 2024

Концертный зал выгорел практически полностью

На месте трагедии в "Крокус сити холле" спасатели продолжают разбор завалов, ведется поиск людей. Работы будут идти круглосуточно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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Глава региона вместе со сотрудниками МЧС осмотрел сгоревшее здание концертного зала. Сейчас альпинисты проверяют на прочность поврежденные конструкции - под угрозой обрушения находится то, что осталось от потолка.

Задействованы более семисот специалистов и свыше двухсот единиц техники. Свою работу на месте теракта проводят и эксперты Следственного комитета, сообщает "ТВ Центр".

"Изучаются записи с камер видеонаблюдения, ведется работа с потерпевшими и проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по вещественным доказательствам, оставленным террористами на месте преступления. Это автоматическое оружие и боеприпасы. По предварительным данным причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Следователи также уже приступили к работе с подозреваемыми в совершении преступления", - сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

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