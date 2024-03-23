Путин поговорил по телефону с Лукашенко, Мирзиёевым и Токаевым

Речь шла о борьбе с терроризмом

Владимир Путин провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи с терактом в "Крокус сити холле". Лидеры подтвердили готовность к взаимодействию в борьбе с терроризмом.

Ещё один телефонный разговор Владимир Путин провёл с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава республики решительно осудил кровавый террористический акт в “Крокус сити холле”, выразил соболезнования в связи с трагедией, попросил передать слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Лидеры стран подтвердили намерение продолжить плотное сотрудничество в сфере противодействия терроризму, сообщает "ТВ Центр".

Также состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Президент Казахстана выразил соболезнования российскому лидеру и российскому народу в связи с терактом и подтвердил солидарность в борьбе с терроризмом.

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