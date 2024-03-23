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Собянин посетил в Боткинской больнице пострадавших в "Крокус сити холле"

16:09
  • суббота
  • 23 марта 2024

Мэр высказал слова благодарности врачам

Сергей Собянин посетил московскую больницу имени Боткина, сообщает АГН "Москва".  Мэр выразил отдельную благодарность москвичам, которые пришли сдавать свою кровь для раненых в время теракта в "Крокус сити холле".

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Собянин сообщил, что в столичных больницах находятся 80 пострадавших во время теракта. За их жизни борются лучшие московские врачи.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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