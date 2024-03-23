Президент объявил 24 марта днём траура

Владимир Путин обратился к россиянам после трагедии в концертном зале "Крокус сити холл". Президент поблагодарил врачей и сотрудников спецслужб за помощь пострадавшим в теракте.

"Уверен - врачи сделают всё возможное и невозможное для спасения жизней пострадавших при теракте в "Крокусе"", - сказал глава государства.

Президент сказал, что спецслужбы работают над выявлением пособников террористов. Он пообещал, что они установят и покарают каждого, кто стоит за спинами террористов.

"Все те, кто стрелял и убивал людей - найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы", - отметил президент.

Он также проинформировал, что в Москве и Подмосковье введены дополнительные меры антитеррористического и антидиверсионного характера.

"Никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в нашем обществе", - сказал Путин и особо отметил, что сейчас общий долг россиян - быть вместе в одном строю.

Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" неизвестные в камуфляже открыли огонь из автоматического оружия по людям в фойе и зрительном зале. Затем они подожгли концертный зал.

По данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Более ста пострадавших доставлены в московские и подмосковные больницы, среди них есть дети и раненые в тяжёлом состоянии. Три ребёнка скончались.

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